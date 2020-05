Polit-Interventionen: Rot gegen Rot im AMS

In der Öffentlichkeit gilt Rudolf Hundstorfer als allseits beliebter und geschätzter, umgänglicher Politiker. Doch wenn es darum geht, die Interessen seiner Wiener ParteifreundInnen durchzudrücken, kann der SP-Sozialminister offenbar auch ganz anders. Ein Schadenersatzprozess im Wiener Landesgericht gibt tiefe Einblicke, wie im Arbeitsmarktservice ( AMS) Wien rücksichtlos politisch interveniert und Druck gemacht wurde.

Die Neubesetzung der Leitung des Wiener AMS, mit einem Budget von 350 Millionen Euro die größte Landesstelle der von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzierten Organisation, sorgte im Vorjahr für heftigen Wirbel. Die bestqualifizierte Kandidatin, die langjährige Vize-Chefin Ingeborg Friehs, verlor das Rennen gegen die Favoritin des Sozialministers, Petra Draxl. Die couragierte Juristin Friehs wehrte sich und klagte das AMS sowie die Republik Österreich auf 230.000 Euro Schadenersatz. Nicht gerade günstig für die SPÖ, dass die Protokolle über die ersten Zeugenaussagen (unter Wahrheitspflicht) ausgerechnet jetzt, mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs, vorliegen.

Claudia Finster (sie war bis zur Bestellung von Draxl die Chefin des Wiener AMS) erzählte am 26. Juni ganz offen, wie Druck auf sie ausgeübt wurde, sie möge Friehs ihre Kandidatur ausreden. Drei Mal habe es Stefan Potmesil, Spitzenbeamter im Sozialministerium und Chef des Verwaltungsrates (quasi Aufsichtsrat des AMS), versucht. Als Finster meinte, sie habe wahrscheinlich nicht genug Einfluss auf Friehs, „wurde mir daraufhin mitgeteilt, dass in dem Fall, dass das nicht gelingt, ein „Rattenschwanz“ auf uns – damit waren die Klägerin und ich gemeint – zukommen werde“. Ihr „persönlicher Rattenschwanz“ waren dann Strafanzeigen (u. a. Amtsmissbrauch), die Verfahren wurden alle eingestellt. Als die Richterin die ehemalige AMS-Chefin nach möglichen Motiven befragt, warum Hundstorfer Friehs nicht an der Spitze sehen wollte, packt Finster über die Querelen mit Wiens SP-Vizebürgermeisterin Renate Brauner aus: „Insbesondere ist es um den Finanztopf des AMS gegangen. An diesen sind insbesondere seitens der Vizebürgermeisterin Brauner immer wieder Ansinnen gekommen, dass man der Wiener SPÖ dort Möglichkeiten einräumen sollte“. Brauner habe „immer darauf verwiesen, dass wir beide Frauen sind und beide der SPÖ angehören und dass da doch etwas möglich sein müsse“.