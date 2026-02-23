Bundesimmobiliengesellschaft: Polit-Besetzung statt Top-Managerin

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es gibt wenige Top-Managerinnen in Österreich mit dem Format von Christine Catasta. Die höchst angesehene Wirtschaftsfachfrau sitzt in den Aufsichtsräten internationaler und österreichischer Großunternehmen. Die Expertise der ehemaligen Chefin der Wirtschaftsprüfung PwC ist ob ihrer Qualifikation, Erfahrung und Zuverlässigkeit sehr gefragt. Nur nicht von der türkis-rot-pinken Regierung.

Ziel der politischen Begehrlichkeit ist der Vorsitz der staatseigenen BIG, eine der größten Immo-Gruppen des Landes. Catasta ist seit Oktober 2021 Aufsichtsratschefin. Sie hatte das Mandat übernommen in ihrer Funktion als Kurzfrist-Vorständin der Staatsholding ÖBAG, zu der auch die BIG gehört. Nach dem Rauswurf von ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid (ÖVP) hatte Türkis-Grün unter Sebastian Kurz und Werner Kogler dringenden Handlungsbedarf. Catasta sprang ein und leitete die ÖBAG ein halbes Jahr bis zur Bestellung von Edith Hlawati. Als ihr BIG-Mandat 2025 auslief, wurde Catasta nur noch um ein Jahr bis zur Hauptversammlung im Frühjahr 2026 verlängert. Man müsste meinen, jedes Unternehmen sollte froh sein, eine derartige Kapazität an Bord zu haben. Immerhin ist Catasta Vizepräsidentin der erfolgreichen Erste Group Bank mit 55.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Und der rumänischen OMV Petrom, die gerade Europas größtes Gasvorkommen hebt.

Politik will den Job Aus dem Kabinett des für die ÖBAG zuständigen ÖVP-Wirtschaftsministers Wolfgang Hattmannsdorfer wurde Catasta mitgeteilt, dass man ihren BIG-Job brauche und sie daher nur noch um ein Jahr verlängert werde. Offen ist derzeit noch, ob ÖVP oder SPÖ zum Zug kommen. Zuerst hieß es, der Job werde für die Roten benötigt, die mehr Einfluss in der ÖBAG und deren Unternehmen wollen. Jetzt hört man jedoch, die ÖVP werde das Mandat besetzen. Valide Namen kursieren noch nicht. Nach außen halten sich alle Beteiligten bedeckt. Im Büro von Hattmannsdorfer möchte man gegenüber dem KURIER „die Personalie noch nicht kommentieren“. Ebenso nicht bei der ÖBAG, dort heißt es nur, „entscheidend ist die Qualifikation“. Ja eh. Auch Catasta will keinen Kommentar dazu abgeben. Bei der BIG ist eine Polit-Besetzung wesentlich einfacher als in den anderen ÖBAG-Unternehmen. Denn trotz ihrer Größe ist die BIG eine GmbH. Der Eigentümer – der Wirtschaftsminister als Vertreter der Republik – kann dem Vorstand eine Weisung erteilen. Was bei einer Aktiengesellschaft formal ausgeschlossen ist.

Schatztruhe BIG Das Portfolio der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft umfasst rund 2.000 Liegenschaften, hauptsächlich Schulen, Unis, Ministerien, Büros und Wohnungen. Die BIG schüttete in den vergangenen zehn Jahren Dividenden und Sonderdividenden von zwei Milliarden Euro aus. Jetzt steuert die BIG 200 Millionen Euro zur Energiekosten-Entlastung bei. Die gesetzliche Aussetzung der Wertsicherung bei Mietverträgen mit Bundesmietern hat ab 2026 einen realen Mietentgang und einen negativen Bewertungseffekt von über einer Milliarde Euro zur Folge. Die BIG-Gruppe beschäftigt 9.300 Mitarbeiter und investiert jährlich rund eine Milliarde. Gewinn 2024 lag bei 884,5 Millionen Euro.

Die hundertprozentig staatliche BIG ist eine der größten Immobilien-Gruppen des Landes