Polen will EU-Beschluss für Verbrenner-Aus vor Gericht kippen

Polen will gegen das beschlossene Aus für Neuwagen mit Verbrenner-Motor in der Europäischen Union vor Gericht ziehen. Die Regierung werde in den kommenden Tagen Rechtsmittel gegen die Vorschriften vor dem obersten EU-Gericht einreichen, kündigte Klimaministerin Anna Moskwa am Montag an. Polen sei mit diesem Teil und anderen Bereichen des EU-Klimaschutzprogramms "Fit for 55" nicht einverstanden.

"Ich hoffe, dass sich andere Länder anschließen werden", sagte Moskwa. Die EU-Energieminister hatten Ende März nach einer Einigung mit Deutschland grünes Licht für das weitgehende Aus von Verbrennungsmotoren ab 2035 gegeben. Polen votierte gegen die Pläne. Die Regierung in Warschau nannte sie unrealistisch und befürchtet künftig steigende Preise für Fahrzeuge. Italien, Bulgarien und Rumänien enthielten sich.