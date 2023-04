Poker um Geständnis von Ex-Audi-Chef im Abgasskandal-Prozess

Im Betrugsprozess gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler pokern Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Gericht um ein Geständnis und dessen Folgen. Die Gespräche über einen Deal in dem Verfahren um Abgasmanipulationen würden hinter verschlossenen Türen fortgesetzt, sagte Richter Stefan Weickert am Dienstag in der öffentlichen Verhandlung am Landgericht München. Weickert müsste dann beim nächsten öffentlichen Termin am Mittwoch über den neuen Stand informieren.

Der Richter hat Stadler bei einem Geständnis eine milde Strafe in Aussicht gestellt. Weickert fasst nach Angaben vom Dienstag eine Freiheitsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren ins Auge, die zur Bewährung ausgesetzt würde.