Pleiten, Pech und Pannen - Italien kommt nicht zur Ruhe

Die italienische Wirtschaft hat nicht nur strukturelle Probleme, es kommen laufend auch hausgemachte Schwierigkeiten in Österreichs südlichem Nachbarland dazu. So hat die italienische Regierung schon sieben Mal die Frist verlängert, um einen neuen Besitzer für die seit zweieinhalb Jahren insolvente Fluggesellschaft Alitalia zu finden.

Eine Million Verlust pro Tag

Am Donnerstag ist es wieder so weit. Bis dahin müssen potenzielle Investoren ein verbindliches Angebot auf den Tisch legen. Ob es anders läuft als zuletzt am 15. Oktober und mehr herauskommt als unverbindliche Absichtserklärungen, ist unwahrscheinlich. Es geht um fast 11.000 Arbeitsplätze und um ein nationales Symbol.