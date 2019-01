Plastiksackerl schlägt hohe Wellen

Die Österreicher sind beim Einkaufen schon vorbildlich unterwegs. Statistisch gesehen verschleißen sie gerade einmal 30 Plastiksackerl im Jahr, bis 2016 waren es noch bis zu 50 Stück. Im Internationalen Vergleich sind die Österreicher damit Vorzeigeschüler. Der EU-Durchschnittsverbrauch liegt bei rund 100 Sackerln im Jahr und soll bis 2025 auf 40 Stück gesenkt werden.

Währenddessen pocht der Handelsverband (HV) darauf, dass das Plastikverbot branchenübergreifend in Kraft treten soll, also auch Würstelbuden, Apotheken, Bäckereien, Gastro-Lieferservices treffen soll und nicht nur klassische Händler – so wie im aktuellen Entwurf vorgesehen. Um eine „Wettbewerbsfairness“ herzustellen, fordert HV-Geschäftsführer Rainer Will zudem ein Plastiksackerlverbot für Versandhändler aus dem In- und Ausland, die immer mehr Ware und auch damit auch Verpackungsmaterial durchs Land schicken.

Das Plastiksackerlverbot ist übrigens keine Erfindung Österreichs: In Frankreich und Italien ist es bereits in Kraft getreten.