Plastik-Recycling: Vorgaben für ARA-Chef "große Herausforderung"

Die EU-Vorgaben zur Erhöhung der Sammel- und Recyclingquote bei Kunststoff bis 2025 und 2030 wird bei den heimischen Sammel- und Verwertungsfirmen zu viel mehr Arbeit führen. "Das ist eine riesengroße Herausforderung", sagte der Vorstand der Altstoff Recycling Austria (ARA), Werner Knausz, im APA-Gespräch.

Ab 2021 gilt dann auch die EU-weite Plastikabgabe, die Österreich jährlich über 140 Mio. Euro kosten könnte. Bei Getränkeflaschen aus Kunststoff lag die Sammelquote hierzulande zuletzt bei 73 Prozent. Bis 2025 muss die Quote laut EU-Vorgaben auf 77 Prozent und bis 2030 auf 90 Prozent steigen.

Bei Kunststoffverpackungen insgesamt belief sich die Recyclingquote in Österreich zuletzt auf 34 Prozent und muss auf 55 Prozent im Jahr 2025 erhöht werden.

Man sei "auf der Suche nach 90.000 Tonnen Steigerung im Bereich des Recyclings von Kunststoffverpackungen, um die EU-Ziele zu erreichen", so der ARA-Vorstand. PET-Flaschen würden davon nur 9 Prozent bringen. Die ARA hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen ein Pfandsystem bei PET-Flaschen ausgesprochen.

Das Klimaschutzministerium arbeitet aktuell an einem umfassenden Gesamtpaket gegen die Plastikflut. "Wir erarbeiten ein mögliches Pfandsystem und wir haben eine höhere Mehrweg-Quote im Regierungsprogramm vereinbart - damit die Menschen in Österreich in Zukunft mehr wiederverwendbare Flaschen kaufen können", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) Ende Juli.