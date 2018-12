Plastik-Ersatz: Verrotten ohne Rückstände

Die Klage der Kunststoff-Industrie, dass die Umstellungsfrist zu kurz sei, kann Marihart nicht nachvollziehen. Er spricht zwar von einer „verständlichen Reaktion“, die Umstellung sei aber in der vorgegebenen Zeit „problemlos möglich“. Warum es in der Kunststoffindustrie Lagerbestände geben soll, die über ein Jahr reichen, entzieht sich seiner Kenntnis. Die Agrana sei jedenfalls in der Lage, die für die Umstellung benötigten Mengen zu erzeugen.

Die Agrana hat nicht vor, das Granulat aus thermoplastischer Stärke selbst zu verarbeiten. Derzeit laufen Gespräche mit diversen Unternehmen, die die Produktion künftig übernehmen sollen.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit von thermoplastischen Stoffen sind die mit Luft gefüllten Kunststoffpolster, wie sie beim Paketversand verwendet werden. Die Luftpolster sollen eine Beschädigung der Ware beim Transport verhindern. Die Nachfrage ist wegen des Internethandels gestiegen. Auch dazu laufen Gespräche zwischen Agrana und Internethändler Amazon.

Andreas Anzenberger