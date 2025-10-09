Pistolenhersteller Glock hat sein Pulver noch nicht verschossen

Der österreichische Pistolenhersteller Glock mit Sitz in Ferlach und Deutsch-Wagram hat schon bessere Zeiten gesehen. Im Vorjahr ist der Umsatz um fast 89 Millionen Euro auf 380,28 Millionen Euro gesunken.

„Das Geschäftsjahr 2024 wurde durch die Normalisierung des Geschäftsumfelds und der Konsolidierung der Nachfrage geprägt“, heißt es im Lagebericht zur Bilanz. Das habe sich mengenmäßig auf den Umsatz niedergeschlagen. Da Glocks wichtigster Markt die USA sind und ein großer Teil des Umsatzes in US-Dollar generiert wird, schlugen sich im Vorjahr die Kursschwankungen zum Euro mit rund 10 Millionen Euro negativ zu Buche.

Im vorigen Geschäftsjahr hat der Faustfeuerwaffen-Hersteller bloß 39,23 Millionen Euro Gewinn geschrieben, nach 72,41 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023. Da aber in den Vorjahren gute Gewinne erzielt wurden, beträgt der Bilanzgewinn fast 368 Millionen Euro. Auch beim Eigenkapital sind die Kärntner gut aufgestellt. Das beträgt knapp 719,99 Millionen Euro, was einer Eigenkapitalquote von mehr als 91 Prozent entspricht.