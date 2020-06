Pipeline: Europa schaut in die nächste Röhre

Europa

Europas

braucht trotz des leicht sinkenden Gasverbrauchs neue Lieferanten. Denn die europäische Gasförderung fällt noch stärker als die Nachfrage", erklärt Walter Boltz, Vorstand der Energiemarktaufsicht E-Control, die wachsende Energie-Not. Die Abhängigkeit vonGasimporten werde deutlich zunehmen.

Boltz sieht im Stopp der South Stream daher sogar einen Vorteil für die EU. Denn jetzt könnte sie eine Pipeline nach ihren Markt-Regeln errichten. Die Russen wollten diese wie berichtet ja nicht akzeptieren. An Interessenten für eine europäische Gaspipeline sollte es nicht mangeln. "Immerhin kann ein Investor damit eine sichere Rendite von sechs Prozent verdienen", betont der Regulator. Gasnetz-Betreiber wie die OMV-Tochter Gas Connect Austria oder die deutsche Open Grid Europe, die internationalen Investmentfonds gehört, dürften bei einem neuen Pipeline-Projekt dabei sein. Eine von Unternehmen aus der EU errichtete Gas-Röhre hätte auch noch einen zweiten Vorteil: Sie könnte Gas aus unterschiedlichen Quellen transportieren – zum Teil Russen-Gas, das über die Türkei kommt, zum Teil Gas aus Aserbaidschan oder auch Gas, das zum Flüssiggashafen in Griechenland angeliefert wird. Auch Erdgas, auf das die OMV bei ihren Explorationsbohrungen im Schwarzen Meer hofft, könnte in diese Pipeline eingespeist werden.