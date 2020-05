Piefke-Saga-Autor Felix Mitter: „Die Tiroler mögen keine Fremden“

Zum Beispiel?

Ich war im Sommer in der Gegend zwischen Kirchberg und Kitzbühel. Da sehe ich am Berg etwas Weißes aufblitzen. Frage, was das ist und erfahre: Ein Schneedepot, das mit Fleece abgedeckt war, in das der Blitz eingeschlagen hat. Das Fleece ist verbrannt, der Schnee geschmolzen. Wenn ich mir so etwas für die Piefke-Saga ausgedacht hätte, hätten alle gesagt, ich spinne. Die Wirklichkeit übertrifft die Fantasie bei Weitem. In den 1980er-Jahren gab’s noch keine Speicherseen. Das Wasser für Schneekanonen kam aus Bächen.

Trifft es Sie in Ihr Tiroler Herz, wenn Sie Schlagzeilen à la „ Ischgl, die Virenschleuder Europas“ lesen?

Nicht die Schlagzeile, aber wie sich meine Landsleute verhalten, trifft mich. Ich weiß schon, dass der Tourismus Tirol aus der Armut befreit hat. Aber irgendwann muss auch Schluss sein. Wir sind ja kein Vergnügungspark. Der Winter in Tirol ist die Hölle. Die Alpen sind ein Unterhaltungsparadies. Dass es so weit kam, hängt auch mit dem schweren Leben in den Bergen zusammen.