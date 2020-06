Die Kraft der Gründer-Frauen

Freundlich, einigermaßen gebildet, gut in Englisch und billig: Alles, was sich internationale Konzerne wünschen, wenn sie Dienstleistungen auslagern, finden sie bei den Bürgern der Philippinen. Kein Wunder, dass das Land mittlerweile zur weltweiten Nummer eins bei Callcentern aufgestiegen ist.

Und mit noch einer Superlative können die Philippinos auftrumpfen: In keinem anderen Land der Welt werden so viele SMS geschrieben wie in dem Inselstaat. Zwei Millionen Kurznachrichten pro Tag jagen die Bewohner durch die Mobilfunknetze. Sie tippen lieber als sie telefonieren. Statistisch gesehen hat jeder der 100 Millionen Einwohner zumindest ein Handy.

Dienstleistungen sind einer der Pfeiler der philippinischen Wirtschaft. Der andere sind die Überweisungen der Auslandsphilippinos. 23 Milliarden Dollar sollen 2013 ins Land geflossen sein – zehn Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Das Geld geht direkt in den Konsum, der die Wirtschaft antreibt.

Die Wachstumsraten der vergangenen Jahre können sich sehen lassen: 6,6 Prozent 2012, 7,2 Prozent 2013 und gut sechs Prozent 2014. Damit schoben sich die Philippinen an die Spitze der südostasiatischen Länder. Gemeinsam mit China sind sie die Wachstums-Kaiser der Region.