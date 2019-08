„Pflanzenkrankheit kann das Ende der Billigbanane sein“

Dass es früher oder später zu einer Bananenkrankheit kommt, war aus Sicht von Kirner nur eine Frage der Zeit. Die Bananenindustrie ist stark industrialisiert, angebaut wird in Monokulturen, auf Plantagen, die oft hunderte Hektar groß sind. „Derzeit stammen 95 Prozent der weltweit angebauten Süßbananen von einer einzelnen Pflanze der Sorte ab“, sagt Kirner. Diese heißt Carvendish und ist so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau der Bananenindustrie: billig, ertragreich, an sich relativ resistent und obendrein gut im Geschmack. „Wird die Sorte durch den Pilz ausgerottet, hat die Industrie keine vergleichbare Alternative dazu in der Hinterhand“, erläutert Kirner. Von den weltweit etwa 1.000 Sorten würde sich keine zweite so gut für die Massenproduktion eignen wie diese.

Die Bananenkrankheit TR4 befällt übrigens nicht die Frucht, sondern die Wurzeln der Pflanzen, die in der Folge vertrocknen. Da sie im Boden 30 Jahre überleben kann, bedeutet sie das Ende des kommerziellen Bananen-Anbaus in den befallenen Gebieten.