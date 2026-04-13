Peter Zanoni ist tot: Umstrittener Wiener Pokerkönig starb mit 71
Zanoni hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten. Er war von Anfang an mit Klagen konfrontiert.
Der als Poker König bekannte Unternehmer Peter Zanoni (71) ist verstorben, wie Medien melden. Zanoni hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten, als dies noch als Geschicklichkeits- und nicht als Glücksspiel galt. Von Anfang an war er mit Klagen konfrontiert.
Die 2011 eingeführte Glücksspielabgabe verweigerte er und bekämpfte er vor Gericht. 2019 lief aber seine alte Lizenz aus, 2020 ging sein Concord Card Casino mit Steuerschulden von 600 Mio. Euro pleite.
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