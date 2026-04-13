Wirtschaft

Peter Zanoni ist tot: Umstrittener Wiener Pokerkönig starb mit 71

Zanoni hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten. Er war von Anfang an mit Klagen konfrontiert.
13.04.2026, 10:03

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann im Anzug steht vor dem Concord Card Casino.

Der als Poker König bekannte Unternehmer Peter Zanoni (71) ist verstorben, wie Medien melden. Zanoni hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten, als dies noch als Geschicklichkeits- und nicht als Glücksspiel galt. Von Anfang an war er mit Klagen konfrontiert.

Die Jagd auf den Wiener Pokerkönig

Die 2011 eingeführte Glücksspielabgabe verweigerte er und bekämpfte er vor Gericht. 2019 lief aber seine alte Lizenz aus, 2020 ging sein Concord Card Casino mit Steuerschulden von 600 Mio. Euro pleite.

Glücksspiel: Millionenpleite des größten österreichischen Poker-Casinos
Nachruf
Agenturen, best  | 

Kommentare