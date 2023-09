Nach Gerichtsurteil: Auch britisches Außenministerium für Auslieferung Weinzierls

Die USA werfen dem früheren Chef der Meinl Bank vor, in den Schmiergeldskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Für Bestechung verwendetes Geld sei über die frühere Meinl-Bank-Tochter Meinl Bank Antigua in die USA geflossen. Weinzierl argumentiert hingegen, er sei in der Meinl Bank Antigua nicht operativ tätig gewesen, schreibt der "Standard".

Mehr lesen: Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl kämpft weiter gegen Auslieferung in USA

Auch verweist Weinzierl auf Unterlagen, die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) liegen und ihn seiner Ansicht nach entlasten würden. Bei einer Auslieferung in die USA drohen Weinzierl bis zu 70 Jahre Haft.