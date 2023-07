Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl kämpft weiter gegen Auslieferung in USA

Der Ex-Meinl-Bank-Chef Peter Weinzierl will weiter gegen seine Auslieferung in die USA kämpfen. "Es ist einfach falsch was hier passiert. Ich lasse mir das nicht gefallen. Man muss kämpfen und, wenn es noch einen Rechtsstaat gibt, gewinnen", sagte Weinzierl am Sonntag im Interview mit der Tageszeitung "Die Presse". Die Verfahrenskosten befänden sich mittlerweile im siebenstelligen Bereich.

➤ Meinl-Banker Weinzierl: "Geld wäscht man nicht aus Leidenschaft"