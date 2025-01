Kritik an grünem Pesto: Pinienkerne durch Cashews ersetzt

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die Auswahl an grünen Pestos in heimischen Supermärkten geprüft und festgestellt: Die hochwertigen Zutaten des Originalrezepts "werden meist durch billigere Bestandteile ersetzt". So finden sich selbst bei einer bekannten und vergleichsweise teuren Marke statt Pinienkernen die preisgünstigeren Cashews.

Greenpeace fordert eine klare Kennzeichnung: Wenn "Genovese" draufsteht, sollten nur die sechs Originalzutaten enthalten sein. "Es kommt leider oft vor, dass Hersteller Lebensmittel billig produzieren und dann teuer verkaufen. So sieht man am Beispiel des grünen Pestos, dass gutes Olivenöl und teure Pinienkerne mit billigeren Pflanzenölen und Cashews ersetzt werden", kritisierte Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks.