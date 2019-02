Personelle Turbulenzen in der Austro Control

Neben Schwarz zog mit Jahresbeginn die parteifreie Valerie Hackl in die ACG-Geschäftsführung ein. Sie hatte im Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs gute Arbeit geleistet, doch die ÖVP brauchte ihren Job, wie berichtet, für die ehemalige OMV-Kommunikationschefin Michaela Huber. Worauf Hofer Hackl in die ACG holte.

Der Bereichsleiter der Luftfahrtagentur, dem drei Abteilungen unterstehen, dürfte seine Position verlieren. Schwarz will die Abteilungen selbst führen. Der einzige Bereichsleiter-Job in der ACG wurde angeblich für den Kabinettsmitarbeiter der ehemaligen SPÖ-Verkehrsministerium Doris Bures geschaffen.

Wäre noch der Schwiegersohn des Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Walch, der in der ACG jobbt und laut Anfrage Kandidat für eine der frei werdenden Schlüsselpositionen sein soll.

Dass sich die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 1000 Mitarbeiter in die Länge ziehen, verbessert das Klima auch nicht gerade. Die Ende 2018 in Pension gegangenen Geschäftsführer hatten diese heiße Kartoffel an ihre Nachfolger weiter gereicht.

Hofer ist der Luftfahrt stark verbunden und die Qualität der ACG ist ihm zweifelsfrei ein Anliegen. Darüber hinaus soll es freilich immer wieder personelle Wünsche aus dem Ministerium geben. „Die Anfrage richtet sich an das Ministerium und ist dort zu behandeln. Unabhängig davon nimmt die Geschäftsführung Veränderungen ausschließlich nach fachlichen Kriterien vor“, erklärt die Geschäftsführung.

Von den sechs Kapitalmandaten im Aufsichtsrat wurden im Vorjahr drei mit FPÖ-genehmen Vertretern besetzt. Neben dem Top-Juristen Walch, der bereits unter der schwarz-blauen Regierung im Aufsichtsrat war, noch Kathrin Glock, aktuelle Angetraute des Waffenindustriellen Glock, sowie Katharina Levina-Rabl, Anwältin und Ehefrau des Welser FPÖ-Bürgermeisters Andreas Rabl. Einziger Nicht-FPÖ-Vertrauter im Gremium ist neben zwei Behördenvertreterinnen Flughafen-Vorstand Günther Ofner ( ÖVP).