Milliardenschwerer Rechenfehler: Pensionsausgaben massiv überschätzt

Laut Spiegel nahmen linke Parteien und Gewerkschaften die Rechenpanne zum Anlass, die jüngste Rentenreform in der Schweiz generell scharf zu kritisieren. Erst 2022 sprachen sich die Schweizer in einer Volksabstimmung ganz knapp für eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen um ein Jahr auf 65 Jahre aus. Auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, um mehr Geld in die Rentenkasse zu bringen, wurde beschlossen.