Pensionssysteme: Nur Italien noch schlechter als Österreich

Österreich landet am vorletzten Platz - nur noch knapp vor Italien. Zumindest in Sachen "Nachhaltigkeit" des staatlichen Pensionssystems. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Beratungsunternehmen Mercer am Wochenende veröffentlicht hat.

Mercer hat in der internationalen Studie Pensionssysteme aus 34 Ländern analysiert und diese in drei verschiedenen Kategorien untersucht. Während Österreich in punkto "Angemessenheit" (wie viel bekommen die Pensionisten im Verhältnis zum Lebensstandard im jeweiligen Land?) und "Integrität" (wie gut sichert der Staat Wert und Anlage der Pension ab?) jeweils gute Noten erhält, fällt das Zeugnis im Bereich "Nachhaltigkeit" verheerend aus: ein glattes Nicht genügend.