Ungleichheiten unter der Lupe

Wer bereits in Pension ist oder demnächst geht, hat es gut – oder zumindest besser als sein Nachwuchs. Üppige Pensionszusagen, die es etwa bei der Österreichischen Nationalbank (OeNB) oder den Kammern gab, sind Geschichte. Und die Auswirkungen der jüngsten staatlichen Pensionsreformen werden ab 2014 durch das individuelle Pensionskonto für jeden sichtbar. Verlierer sind die Jungen und die Frauen.

Der KURIER fasste die wichtigsten Fragen zur Gerechtigkeit unseres Pensionssystems zusammen:

Sind die Nationalbank-Pensionisten wirklich so privilegiert?

Für jene Nationalbanker, die vor 1993 in die Bank eingetreten sind, kann man das durchaus bejahen. Sie können nach 35 Dienstjahren schon ab einem Alter von 55 Jahren in Pension gehen und erhalten 85 Prozent ihres Letztbezugs. Im Durchschnitt kommen diese „Alt-Nationalbanker“ auf 66.000 Euro Pension im Jahr. Ab 1993 wurden diese Pensionsprivilegien aber beschnitten: zunächst auf 80 Prozent des Letztbezugs nach 40 Beitragsjahren und ab einem Alter von 60 Jahren. Alle, die ab 1998 in der OeNB zu arbeiten begonnen haben, erhalten die ASVG-Pension plus eine betriebliche Pensionskassenpension.

Wie schauen die Pensionen in den Kammern aus?