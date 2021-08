Pensionskosten geraten aus der Spur

Zwar wurde die „Hacklerregelung“ (abschlagsfreie Frühpension mit 62 nach 45 Arbeitsjahren) abgeschafft. Doch wurden im Vorjahr höhere Bauernpensionen und ein neuer Frühstarterbonus ab 2022 eingeführt – unterm Strich ist das teurer als zuvor.

Die Pensionsversicherung hat ihre Prognosen für den Bundeszuschuss ins Pensionssystem in der Anfragebeantwortung an Loacker daher kräftig nach oben korrigieren müssen. Auch die zuletzt stark gestiegene Anzahl der Pensionsantritte (2020: Plus zwölf Prozent) schlägt sich hier natürlich nieder.In den vier Jahren 2021 bis 2024 kommen daher 2,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Bundesausgaben on top zum ohnehin schon großen Pensionsloch dazu. Es beträgt in Summe bereits deutlich mehr als 20 Milliarden Euro.