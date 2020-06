Pensionskassen "retten" ÖVAG-Rettung

Das Stopfen des Budgetlochs, das die Rettung der Österreichischen Volksbanken AG (ÖVAG) aufreißt, wird zunehmend kompliziert: Denn die am Wochenende paktierte Gegenfinanzierung für die eine Milliarde Staatsgeld wird so nicht kommen. Das Finanzministerium stellte am Mittwoch klar, dass eine Beteiligung der Volksbank-Genossenschafter an der ÖVAG-Rettung aus rechtlicher Sicht nicht möglich sei.

Fazit: 220 Millionen Euro, die sich die Regierung von den Volksbank-Genossen erwartet hatte, werden nicht ins Budget fließen. Am Mittwoch Nachmittag berieten die Koalitionspartner daher einen neuen Plan: Die vorgezogene Besteuerung der Pensionskassen-Kunden soll ausgeweitet werden. Statt der zunächst angepeilten 400 Millionen könnte dies 600 Millionen Euro fürs heurige Budget bringen. Freilich würden diese Steuern in späteren Jahren fehlen, da es sich dabei nur um einen Vorzieheffekt handelt.