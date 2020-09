Pensionen: Männer ziehen Frauen bei Bezugshöhe weiter davon

Loacker ist jedenfalls empört. Die Auswirkungen seien schlimmer als befürchtet. Nicht nur dass der Gender Pension Gap immer größer werde, müssten die nächsten Generationen auch die immensen Kosten von längerfristig knapp drei Milliarden Euro jährlich stemmen.

Ein wesentlicher Grund für den Geschlechterunterschied bei Männern und Frauen sei zudem das höhere gesetzliche Pensionsantrittsalter bei Männern von 65 im Vergleich zu noch 60 bei Frauen. Beim Pensionsantritt könnten Männer so deutlich mehr Versicherungszeiten vorweisen als Frauen.

Laut Pensionsrechner würde sich der Unterschied zwischen Frauen- und Männer-Pensionen von 51 Prozent auf circa 35 Prozent reduzieren, wenn Frauen erst mit dem Männerpensionsantrittsalter in Pension gehen würden. Wenn Frauen ähnlich viele Versicherungsjahre aufweisen würden wie Männer, wäre der Gap zumindest bei etwa 15 bis 20 Prozent.

Als politische Handlungsanleitung gibt Loacker das verpflichtende Pensionssplitting und einen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen mit.

Freilich rücken Frauen mittlerweile deutlich näher an ihr gesetzliches Pensionsalter heran als die Männer. Frauen gingen im Vorjahr im Schnitt nämlich mit 59,5 Jahren in Rente, Männer mit 61,3, also fast vier Jahre vor dem 65. Geburtstag.