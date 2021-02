Paypal weitet Bitcoin-Angebot aus, will aber selbst nicht investieren

Seit November können inzwischen schon Millionen an Paypal-Nutzern in den USA mit Bitcoin bezahlen oder handeln. Der Rest des Globus soll bis spätestens 2026 folgen. In den kommenden Monaten dürfte es zumindest in Großbritannien soweit sein, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Und das Feature scheint sich schnell großer Beliebtheit zu erfreuen: Wie Paypal-CEO Dan Schulman letzte Woche erklärte, haben die Aktivitäten der Nutzer im Krypto-Bereich "die Erwartungen übertroffen".

Doch man während den Handel mit Bitcoin und Co. bei den Kunden heftig bewirbt, scheint man bei Paypal bezüglich der eigenen selbstbewusst geäußerten Investitionspläne umzudenken. Denn John Rainey, der Finanzchef des Konzerns, erklärte am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender CNBC: "Wir werden wahrscheinlich keine Unternehmensgelder in solche Finanzanlagen stecken". Stattdessen wolle man die erwirtschafteten Gewinne als "strategische Waffe" nutzen, zum Beispiel in Form von weiteren Übernahmen.