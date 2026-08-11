Deutsches Kultgetränk bald auch in Österreich erhältlich

Paulaner bringt sein Spezi nach Österreich. Ab 2027 werde das Cola-Mix-Getränk hier angeboten, erklärte die Münchner Brauerei. Möglich macht das eine Lizenzvereinbarung - denn was wo Spezi heißen darf, ist eine komplizierte Sache. In Deutschland hat zwar die Augsburger Brauerei Riegele seit den 50er-Jahren die Namensrechte für Spezi, Paulaner darf sie aber seit einer Einigung in den 70er-Jahren nutzen und ist inzwischen größter Anbieter im Land.

Zudem hat sich Paulaner bereits vergangenes Jahr von Riegele die Erlaubnis geholt, in der Schweiz, in Spanien, Italien, Frankreich und Polen Spezi anzubieten. In Österreich liegen die Namensrechte für Spezi allerdings bei Almdudler. Doch auch mit diesem Unternehmen hat sich Paulaner nun geeinigt. „Der österreichische Markt passt hervorragend zu unserer Marke, und wir sind überzeugt, dass wir dort viele neue Fans gewinnen werden“, sagt Paulaner-Chef Jörg Biebernick.