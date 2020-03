Patente: Digitale Technologien überholen Medizintechnik

Patentanmeldungen im Technologiefeld Digitale Kommunikation stiegen 2019 um 19,6 Prozent und überholten damit die Medizintechnik, den seit 2006 patentaktivsten Technologiebereich.

Chinesen stark

Mit einem markanten Anstieg von 64,6 Prozent trugen chinesische Unternehmen am deutlichsten zum Wachstum der Patentanmeldungen in der Digitalen Kommunikation bei, gefolgt von Unternehmen aus den USA (plus 14,6 Prozent) und Südkorea (plus 36,1 Prozent).

Im Vergleich dazu legten die Anmeldungen aus Europa mit plus 3,1 Prozent nur moderat zu. In Bezug auf ihren Anteil am Anmeldeaufkommen in diesem Technologiefeld liegen China, die USA und Europa nunmehr gleichauf, mit jeweils rund einem Viertel aller beim EPA eingereichten Patente. Huawei, Ericsson und Qualcomm waren dabei 2019 die führenden Anmelder.