Papierloses Finanzamt vergrault Tausende Steuerzahler

Herr P. fühlt sich von der Finanz „papierlt“: Wie immer erhielt der Pensionist die Verständigung zur vierteljährlichen Steuervorauszahlung. Der dafür nötige, bereits vorausgefüllte Zahlschein fehlte jedoch. Jetzt muss er bei der Bank einen Blanko-Zahlschein samt IBAN, BIC und allen Finanzamtsdaten ausfüllen. „Eine Frechheit, dem Steuerzahler so viel Bürokratie aufzubürden“, findet Herr P. Eine Beschwerde bei der Finanzamts-Hotline brachte die Antwort: „Ja, wir kennen das Problem, es haben schon mehr als tausend Leute deshalb angerufen“.

Tatsächlich war der fehlende Erlagschein bei der vierteljährlichen Vorschreibung „ein bedauerlicher Irrtum“, wie Daniela Kinz, Sprecherin im Finanzministerium, aufklärt. Nur FinanzOnline-Nutzer hätten die Vorschreibung ohne Zahlschein erhalten sollen, weil sie ohnehin alles via Internet abwickeln können. Stattdessen wurde alle Schreiben ohne Zahlschein versendet. „Das tut uns leid“, entschuldigt sich Kinz und verspricht, dass die Zahlscheine bei den Vorschreibungen für das zweite Quartal wieder dabei sind. Wer mit dem Selbstausfüllen überfordert sei, könne sich an das zuständige Finanzamt wenden.

Doch dies ist gar nicht so einfach, wie ein KURIER-Leser aus Mödling feststellen musste. Er wollte sich das Steuerformular für die Arbeitnehmerveranlagung (Jahresausgleich) von seinem Finanzamt zuschicken lassen, was dieses mit Verweis auf das Internet-Bestellformular ablehnte. „Ich habe kein Internet und muss jetzt zum PC des Nachbarn gehen, nur um den Versand eines Papierformulars in Auftrag zu geben. Das ist lächerlich“, meint der Leser. „Ein bedauerlicher Einzelfall“, sagt Kinz, natürlich werde das Formular zugesendet. Ein Download ist bereits seit einem Jahr nicht mehr möglich.