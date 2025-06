Das Schicksal der angeschlagenen Textilkette Palmers mit Sitz in Wiener Neudorf wurde heute Montag endgültig besiegelt. Nachdem der Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote bereits am Anfang Mai 2025 von der Gläubigern angenommen wurde, musste bis Montag, den 30. Juni, ein Viertel des Quotenerfordernisses, die Masse- und Verfahrenskosten bei der Sanierungsverwalterin Maria-Christina Nau hinterlegt werden. Allein auf die Quotenrate entfallen rund 4,4 Millionen Euro. Dieser Teil soll bereits hinterlegt worden sein, ansonsten hätte der Konkurs gedroht. Insgesamt wird das Unternehmen für die Gesamtquote innerhalb von zwei Jahren mehr als 17 Millionen Euro aufbringen müssen.

Über die Wäschefirma ist im Februar 2025 ein Insolvenzverfahren eröffnet, zwischenzeitlich wurden insgesamt 47 Filialen geschlossen. Doch die größten Änderungen gibt es auf Eigentümerebene. Denn diese Funktion haben die bisherigen Gesellschafter Tino und Luca Wieser sowie der Liechtensteiner Contact Finanz und Handels AG abgegeben. Bei der neuen Eigentümerin handelt es sich um den skandinavischen Lingerie-Marktführer Change of Scandinavia aus Dänemark. Damit könne nun das Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Hintergrund "Change of Scandinavia konnte mit einem fundierten Sanierungskonzept überzeugt werden. Beide Unternehmen ergänzen sich hervorragend in ihrem Markenversprechen – mit einem gemeinsamen Fokus auf exzellente Passform und hochwertige Produktqualität. Zudem können beide auf eine beeindruckende Anzahl treuer Kund:innen blicken – das Stammkundenprogramm von Change vereint über 3 Millionen Mitglieder. Change betreibt über 300 Filialen in Europa und Kanada, sehr erfolgreiche Online-Shops und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen. Palmers hat rund 160 Shops in 11 Ländern, davon 117 Standorte in Österreich und beschäftigt derzeit rund 340 Mitarbeiter:innen", heißt es in einer Aussendung. "Im Zuge der Übernahme wurde vereinbart, dass langfristig strategisch sinnvolle Synergien – vor allem in Beschaffung und Produktion – erzielt werden sollen. Mit dem Einstieg von Change of Scandinavia soll eine stabile Unternehmensentwicklung und dadurch eine nachhaltige Profitabilität erzielt werden."