Sanierungsplan angenommen: Palmers kann weitermachen

Als nächster Schritt werde der Einstieg einer "internationalen Investorengruppe" fixiert, teilte Palmers am Dienstag mit. Der Name eines möglichen Investors wurde bis dato nicht genannt.

Am Landesgericht Wiener Neustadt wurde heute das Schicksal der maroden Textilkette Palmers besiegelt. Die Gläubiger haben über den angebotenen Sanierungsplan (20 Prozent Quote) abgestimmt - und ihn mehrheitlich angenommen, berichtet der KSV1870.

Die Palmers-Gläubiger sollen schon bald einen kleinen Teil ihres Geldes zurückbekommen. Die erste Teilquote in Höhe von 5 Prozent soll bis spätestens 30.06.2025 bei der Insolvenzverwalterin erliegen und kann sodann der angenommene Sanierungsplan auch gerichtlich bestätigt werden.

Insgesamt haben über 400 Gläubiger sowie über 500 Dienstnehmer Forderungen in der Höhe von rund 76,2 Millionen Euro zur Anmeldung gebracht. Davon hat die Insolvenzverwalterin bislang rund 41,2 Millionen Euro anerkannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die letztlich zu berücksichtigenden Forderungen noch erhöhen werden.

Palmers wurde 1914 von Ludwig Palmers als Wäschegeschäft in Innsbruck gegründet und erregte ab den 1950er-Jahren vor allem durch seine Plakatwerbungen Aufmerksamkeit. Palmers war bis 2004 in Familienbesitz, gehörte dann bis 2015 Finanzinvestoren wie dem deutschen Fonds Quadriga und seitdem den Brüdern Luca und Tino Wieser sowie Matvei Hutman.

Für einen Skandal sorgte Palmers während der Coronapandemie, als der Wäschehändler gemeinsam mit dem Faserhersteller Lenzing mit dem Gemeinschaftsunternehmen Hygiene Austria in das Geschäft für FFP2-Masken einstieg, jedoch Masken aus China als "Made in Austria" ausgab. Vergangenen Herbst wollte sich Palmers noch frisches Geld von Kleinanlegern holen. Finanzierungsprobleme wurden da noch in Abrede gestellt.