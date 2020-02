Packerl aus China könnten deutlich teurer werden

Für den Konsumenten werden sich mit dem Fall der Freigrenze eher keine Vorteile ergeben, dafür sollte der Handel profitieren. "Es ist weniger für den Konsumenten, generell geht es einfach darum, dass man auch einen fairen Markt schafft für alle, die in Europa verkaufen", so Zgubic. "Es kommt ja auch dem Steuerzahler zugute - oder allen Steuerzahlen -, wenn mehr Steuereinnahmen da sind." In Österreich entgingen der Finanz jährlich mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr, hieß es in dem Bericht.

Der Handel hofft indessen darauf, dass die Freigrenze in Österreich schon vor der EU-weiten Einführung im kommenden Jahr fällt. "Jeder Tag, an dem diese Regelung vorher eingeführt wird, vor dem 1.1.21, bedeutet mehr Wettbewerb, Gerechtigkeit für den österreichischen Handel", sagte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal.