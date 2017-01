Outletcenter als Magnet für Chinesen

Das Burgenland schafft es immer öfter, in die Reiseroute chinesischer Touristen aufgenommen zu werden. Grund dafür ist das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf mit seinen 140 Marken-Geschäften. "Im Vorjahr kamen um ein Viertel mehr Chinesen nach Parndorf als noch ein Jahr zuvor", sagt Center-Manager Mario Schwann. Er will sich künftig noch mehr um die kauffreudige Klientel bemühen, die selbst den Rückgang an russischen Gästen infolge des Rubelverfalls wettgemacht haben.

Schon jetzt arbeitet McArthurGlen mit rund 1000 Reiseveranstaltern, Fluglinien und Hotels zusammen, die dafür sorgen, dass Shoppingtouristen den Weg nach Parndorf finden. An Spitzentagen machen bis zu 80 Busse vor dem Outletcenter halt. Im Vorjahr hat Parndorf mit fünf Millionen Besuchern einen Rekordwert erreicht, ein Viertel davon reiste aus dem EU-Ausland an.

Zusätzliche Geschäfte

Ab Mitte April wird das Angebot einmal mehr ausgeweitet – um bis zu 25 Shops, darunter einer des amerikanischen Sportartikelherstellers Under Armour. Schwann: "Schon jetzt ist Parndorf der größte private Arbeitgeber im Burgenland." Für die neuen Geschäfte werden im Frühjahr bis zu 300 zusätzliche Arbeitsplätze – zu den aktuell 1500 Stellen – geschaffen.