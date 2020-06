Otte: "Wall Street kann Panik bei uns gut brauchen"

Noch ein Zwist in der EU lautet: Sparkurs oder Wachstum mit staatlicher Hilfe, und am liebsten eh beides.

Das ist Augenauswischerei. Sie können netto nur sparen oder Geld ausgeben. Was wir in Wirklichkeit machen: Wir haben eine lockere Geldpolitik mit immer mehr Mitteln für die Banken mit ihren faulen Krediten und gleichzeitig den strengen Fiskalpakt mit Sparen, das der Bürger spürt. Das ist Vollgas bei gleichzeitiger Handbremse – das kann nicht funktionieren.

Österreich hat sein Triple-A verloren und gefürchtet, dass es für Anleihen höhere Zinsen zahlen muss – das ist nicht passiert, wieso?

Dieser politisch instrumentalisierte Druck der Ratingagenturen durch das angelsächsische Kartell ist eine Sauerei. Österreich steht so viel besser da als Amerika, besser als Deutschland. Aber unsere Politiker sind so was von einem Hühnerhaufen, lassen sich von den Ratingagenturen verrückt machen, und in Österreich beschließen sie dann auch noch ein Sparpaket in vorauseilendem Gehorsam! Dabei kommen die Agenturen aus dem Wilden Westen, sind in Zentraleuropa völlig systemfremd. Die negativen Ratings gegen Europa sind ganz klar im Interesse der Wall Street, weil man ein bisschen Panik in Europa ganz gut gebrauchen kann.

Gleichzeitig geben die USA immer gute Tipps über den Teich, obwohl sie höher verschuldet sind als Europa.

Die Neuverschuldung ist doppelt so hoch wie in der Eurozone. Wir lassen uns in Scheinkrisen hineintreiben, während die Krise in den USA, wo es Zeltstädte gibt, jedes vierte Kind von Lebensmittelmarken lebt, zum Teil Dritte-Welt-Zustände herrschen, totgeschwiegen wird. Wirtschaftlich stehen die USA so da wie Spanien. Was wir an faulen Krediten im Staatssektor haben, haben die im Immobiliensektor. Also die sollten unter dem eigenen Teppich kehren.