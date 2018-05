Ottakringer-Chef Menz: "Die Konzerne sind sich ja nicht zu blöd"

Sigi Menz, Vorstandschef der Ottakringer Getränke AG, hat 30 Jahre lang das Unternehmen geprägt. Ende Juni wechselt der Miteigentümer des Familienbetriebs in den Aufsichtsrat. Im KURIER spricht er über die Konkurrenz der Großkonzerne, seine Kreativbrauerei und den Wassermarkt.

Macht es eigentlich mehr Spaß, Bier zu verkaufen als Mineralwasser?

Sigi Menz: Das Biergeschäft ist natürlich emotionaler als das Wassergeschäft, nicht nur, weil mit dem Alkoholpegel die Emotionen hochgehen (lacht). In Österreich ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier noch immer höher als von Mineralwasser, obwohl immer mehr Wasser gekauft wird. Die Deutschen kaufen mehr Mineralwasser als Bier.

Österreich – eine Nation von Biertrinkern?

Fairnesshalber muss man dazu sagen, dass die Österreicher weniger Wasser kaufen, weil wir eine so gute Qualität beim Leitungswasser haben. Das ist in vielen Ländern schon ganz anders.

In Ihrem Büro hängen 10 Bier-Gebote: 1. Du sollst kein alkoholfreies Bier trinken …

(lacht) Für alle, die es trotzdem wollen, haben wir mit Null Komma Josef natürlich auch alkoholfreies Bier im Angebot.

Aber die breite Masse will das eher nicht, oder? Sehen Sie noch viel Wachstumspotenzial?

Ich denke, die Spitze haben wir bereits erreicht, auch was die Radler-Umsätze angeht. Das belegt auch die Statistik des Brauereiverbandes für 2017. Bei Ottakringer liegen die beiden Segmente zusammengenommen bei einem Umsatzanteil von weniger als zehn Prozent.

Es heißt, in der Gastronomie wird immer weniger Bier getrunken. Sehen Sie das auch so in den Verkaufszahlen?

Wir machen heute ein Drittel unseres Umsatzes in der Gastronomie, es waren einmal 50 Prozent. Die Gastronomie-Landschaft verändert sich, nicht nur wegen des Rauchverbots. Es werden viele Ethno-Food-Lokale eröffnet, das altklassische Bier-Beisl gehört nicht zu den wachsenden Segmenten. Dass wir heute zwei Drittel des Geschäfts im Handel machen, liegt aber auch an neuen Listungen. Da spielen viele Faktoren zusammen.

Egal ob Bier oder Mineralwasser – Ihre Konkurrenten sind Multis wie Heineken (u. a. Gösser, Zipfer, Puntigamer) oder Coca-Cola (Römerquelle). War es klug, dass Sie 2009 den Heineken-Konzern wieder aus dem Konzern rausgekauft haben?

Ja, der Tag des Rückkaufs unserer Unternehmensanteile ist unser Unabhängigkeitstag. Die großen Konzerne sind sich ja nicht zu blöd, eine Brauerei nach der anderen aufzukaufen und bestehende Strukturen zu zerstören.