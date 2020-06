Ost-Öffnung lockt Firmen aus Slowenien und Ungarn

Die vollständige Liberalisierung des Arbeitsmarktes für die neuen EU-Länder im Mai des Vorjahres lockte nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Betriebe ins Land. Die Ansiedelungsagentur ABA betreut derzeit 15 slowenische und 24 ungarische Unternehmen, die in Österreich ihre Zelte aufschlagen wollen. Im Vorjahr siedelten sich acht slowenische und 13 ungarische Betriebe an. Die Ost-Öffnung ermöglicht ihnen leichter, eigenes Personal mitzubringen, aber es werden auch neue Jobs geschaffen. 65 zählte die ABA im Vorjahr allein bei den Neuansiedlungen aus diesen beiden Ländern.

" Österreich ist ein attraktiver Markt und bietet ein stabiles wirtschaftliches Umfeld", begründet Franci Kučič von der slowenischen Firma Tronitec die Standortwahl Klagenfurt. Das in der Leiterplattenindustrie tätige Handelsunternehmen sieht Österreich auch als Sprungbrett in die Schweiz und Deutschland. Der Markteintritt in diese Länder sei von Slowenien aus schwieriger. Die Firma Spica IT Systeme aus Ljubljana, Spezialist für Arbeitszeiterfassung und Zutrittskontrollen, will mit der Wiener Niederlassung "näher beim Kunden sein" und diesen auch Support auf Deutsch anbieten. "Ein weiterer Grund für die Standortwahl waren die vielen Multis, die von Wien aus ihr Südosteuropa-Geschäft betreiben", erläutert Geschäftsführer Roni Cesnjaj. Einige Referenzkunden in Österreich gebe es bereits, so Cesnjai, der gerade auf der Suche nach geeigneten Personal ist. "Wir suchen IT-Ingenieure in Wien, aber es ist fast unmöglich, welche zu finden", seufzt er.