"Ortswechselstreit" um Metaller-Lohnrunde im Herbst

Die Herbstlohnrunde in der heimischen Metallindustrie wirft heuer ungewöhnlich früh ihre Schatten voraus - mit einem Ortswechselstreit. Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der metalltechnischen Industrie will nämlich die jährliche Lohn- und Gehaltsfeilscherei von Wien nach Vorarlberg verlegen. "Es muss nicht immer Wien sein. Wir wollen auch in den Bundesländern verhandeln, wo die Wertschöpfung in unserer Branche stattfindet", sagt Knill bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Collini-Vorstoß

Die Metallindustrie ist vor allem in Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg präsent. 90 Prozent der 1.200 Unternehmen der Branche sind nicht in Wien beheimatet. Knill kann sich daher das Industrieland Vorarlberg als Hauptschauplatz für die Herbstlohnrunde vorstellen. " Vorarlberg würde sich freuen uns das würde uns sehr entgegenkommen", so der Branchensprecher. Er unterstützt damit den Vorschlag des Arbeitgeber-Chefverhandlers Johannes Collini. Dieser kündigte schon im Mai an, heuer in seinem Büro in Hohenems verhandeln zu wollen.