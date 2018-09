Orbán könnte zum Bremsklotz für Österreichs Bahnindustrie werden

Die ungarischen Investitionen in die Bahnstrecken würden zwar teilweise an chinesische Auftragnehmer fließen, die Fahrzeuge würden aber aus der EU bezogen – zu einem beträchtlichen Teil aus Österreich. Ein Einbrechen des ungarischen Marktes würde die heimische Industrie stark spüren. Reisner erinnert an Polen: In dem Land, das als Musterbeispiel in Sachen Bahnausbau gilt, wurde ein Jahr lang weniger investiert als in den anderen – worauf der Umsatz der österreichischen Bahnindustrie in Polen prompt um 60 Prozent zurückging.

Ungarn zählt neben Polen, Tschechien und Slowenien zu den Ländern, die kräftig in die Bahn investieren, was nicht überall in der EU der Fall ist. In Slowenien und Italien ist die Infrastruktur laut Reisner traditionell wenig entwickelt. Zu den Schlusslichtern bei Investitionen gehöre allerdings auch Deutschland. Dort werde eisern gespart. Viele Jahre wurde nicht mehr als in Österreich investiert, und das, obwohl Deutschland etwas mehr als vier Mal so groß wie Österreich ist. „Deutschland sollte es sich leisten, in die Bahn zu investieren, da auch dort die Passagierzahlen steigen“, fordert Reisner.