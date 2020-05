Optimismus stärker als Realität: Wirtschaft dümpelt dahin

Sie will und will nicht anspringen. Seit einem Jahr schon grundelt Österreichs Wirtschaftswachstum bei der Null-Prozent-Linie herum. Für das zweite Quartal 2013 – April bis Juni – ging sich wie schon im Vorquartal gerade einmal ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent aus, errechnete das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Das Mini-Wachstum lag somit hinter den Erwartungen der Prognosen. Binnen Jahresfrist betrug das Plus magere 0,2 Prozent.

Das WIFO hat trotzdem eine „Konjunkturwende“ ausfindig gemacht: „In Österreich deuten Unternehmensumfragen und der WIFO-Frühindikator auf eine Verbesserung der Wirtschaftslage in naher Zukunft hin“, heißt es in einer Aussendung. Bisher seien die Wachstumsimpulse jedoch noch verhalten. Die Betriebe beurteilen die weitere Geschäftsentwicklung also optimistischer als die aktuellen Zahlen vermuten lassen. Das dürfte auch bis Monatsende so bleiben. Vorsorglich haben WIFO und IHS ihre nächste Konjunkturprognose für 4. Oktober, also nach den Nationalratswahlen, angesetzt.