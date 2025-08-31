Optikerkette führt Rangliste der "Service-Champions" 2025 an

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Welche österreichischen Unternehmen das beste Kundenservice haben - darüber soll die "Service-Champions"-Wertung Auskunft geben. Die Ratingagentur ServiceValue erstellt sie alljährlich, 2025 bereits zum elften Mal. Für die Studie wurden 865 Unternehmen aus 67 Branchen von Kundinnen und Kunden aus dem ganzen Land hinsichtlich ihrer Serviceleistungen bewertet. Die diesjährige Rangliste wird von einer Optikerkette angeführt.

Studie wird wissenschaftlich begleitet Jedem Unternehmen wird in der Untersuchung ein "Service Experience Score" (SES) zugewiesen. Der Prozentwert soll eine branchenübergreifende Vergleichbarkeit gewährleisten. Die Erhebung wird von der Goethe-Universität Frankfurt am Main wissenschaftlich begleitet. Je nach Höhe des SES werden Unternehmen in die Kategorien Gold, Silber und Bronze eingereiht.

Sehen!wutscher vor Montana und Morawa Den Bestwert 2025 erzielt zum wiederholten Mal Sehen!wutscher mit 80,8 Prozent. Auf Platz zwei folgt die Gas-Sparte des Energieversorgers Montana mit 80,4 Prozent. Der Buchhandel Morawa erreicht mit 80,1 Prozent Rang drei. Mit Gold prämiert wurden aber auch noch zahlreiche andere Unternehmen, darunter der Systemgastronom Landzeit, Hervis, Bosch, Verbund, Müller, Hofer, Dorotheum, Erste Bank, Fressnapf, Ergo, Bank für Tirol und Vorarlberg, Radisson Hotel Group, XXXLutz, E-Tec, Deichmann, Hofer Reisen, Otto, Hartlauer, Libro, Kelag, L'Osteria, BIPA, Samsung und auch die Montana Stromsparte.