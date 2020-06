Onlinehandel eröffnet die Preisschlacht bei Arzneien

Rund 65 österreichische Apotheker scharren bereits in den Startlöchern, so die Sempora-Umfrage. Für Konsumenten wird der neue Konkurrenzkampf wohl günstigere Preise bringen. Knapp die Hälfte der befragten Apotheker erwarten innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre einen spürbaren Preisverfall bei Over-the-counter-Produkten ( OTC), also rezeptfreien Medikamenten wie zum Beispiel Aspirin oder Bepanthen. Auch Studienautor Hagen Sexauer geht davon aus, dass „Pharmaindustrie und Apotheken Deckungsbeitrag abgeben werden“. Derzeit ist der OTC-Markt in Österreich 690 Millionen Euro schwer, im Vorjahr ist er um zehn Prozent gewachsen.

Harald Gutschi, Chef der zum deutschen Otto-Konzern gehörenden Unito-Gruppe (unter anderem Universal, Otto und Quelle Versand), sieht sich neuerdings gar als „ Robin Hood der Konsumenten“.

Grund: Im Februar hat Unito eine Kooperation mit apotheke-österreich.at gestartet, die seitdem aus dem tschechischen Varnsdorf Onlinebestellungen aus Österreich entgegennimmt. „Im Durchschnitt kosten die Arzneimittel um zwanzig Prozent weniger als in der Apotheke“, betont Gutschi. Der Onlinehandel mit Medikamenten sei einer der letzten großen Wachstumsmärkte in Österreich, fügt er hinzu. Hinter apotheke-österreich.at steht die Innsbrucker Curator Holding, die bereits an eine Expansion nach Deutschland und in die Schweiz denkt. „Wir haben seit Februar eine halbe Million Umsatz gemacht“, sagt Dieter Duftner, Managing Partner der Curator Holding. Der Jahresumsatz soll bis 2019 auf 20 Millionen Euro steigen. Die Medikamente werden im österreichischen Großhandel bestellt und während der Nacht von DHL von Varnsdorf nach Österreich geliefert. Das soll sich laut Duftner auch nach dem Fall des Versandverbotes in Österreich nicht ändern.