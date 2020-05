Zalando will noch 2014 an die Börse gehen

Das eingesammelte Geld wird Zalando-Vorstand Rubin Ritter in die Eroberung weiterer Absatzmärkte pumpen. Sechs Jahre nach der Gründung liefert Zalando bereits in 15 Länder aus. Die rasche Expansion war mit entsprechend hohen Anlaufkosten verbunden, die Zalando immer in die Verlustzone gedrückt haben. Bis zum ersten Halbjahr 2014, als die Gruppe erstmals in ihrer Geschichte einen Gewinn in Höhe von 35 Millionen Euro geschrieben hat. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um knapp 30 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Den größten Teil des Geschäfts (57 Prozent) macht Zalando in Deutschland, Österreich und der Schweiz.