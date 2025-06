Online-Exporthilfe für kleine Unternehmen

Helene und Julian Ziniel haben nicht nur einen Stand am Naschmarkt und zwei Geschäfte in Wien. Seit fünf Jahren verkaufen sie mit ihrem Bauernladen schwarzen Knoblauch und Weizenkeime auch online über den Marktplatz von Amazon .

Die meisten Kunden hat der Bauernladen online in Deutschland. Damit ist er unter den 2.500 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die im vergangenen Jahr ihre Waren über Amazons Marktplatz angeboten haben, keine Ausnahme. 500 Millionen der 600 Millionen Euro , die österreichische Händler 2024 über den Marktplatz im Export erwirtschaftet haben, wurden im Nachbarland umgesetzt.

Amazon verdient mit seinem Marktplatz gut. Für das vergangene Jahr gibt der Konzern die mit der Plattform und damit verbundenen Dienstleistungen erwirtschafteten Erlöse mit mehr als 156 Mrd. Dollar (134,4 Mrd. Euro) an. Dazu kommen 56,2 Mrd. Dollar (48,4 Mrd. Euro), die mit Werbung, etwa bezahlten Anzeigen, lukriert wurden. Nach Google und Facebook ist Amazon damit das drittgrößte Werbeunternehmen der Welt.

Für viele kleine Händler sind Plattformen wie Amazon der Einstieg in den Außenhandel. Oft buchen sie auch weitere Dienstleistungen , etwa Lagerung, Verpackung und Versand, dazu. Um auf der Plattform von Kunden gefunden zu werden, schalten viele Händler, darunter auch der Bauernladen der Ziniels, Anzeigen. Die Ausgaben können sich summieren.

Große Unternehmen wie Amazon und kleine Händler seien eng miteinander verflochten, sagt Rico Baldegger vom Lobbyverband International Council for Small Business (ICSB): „Beide brauchen einander.“

Das Verhältnis der heimischen Händler zum Online-Handelsprimus hat sich erst in den vergangenen Jahren entspannt. Davor lag man sich jahrelang in den Haaren. Noch 2019 erwirkte der Handelsverband nach einem längeren Rechtsstreit Änderungen in den Amazon-Geschäftsbedingungen für Händler. Auch die EU-Gesetzgebung, etwa der seit 2023 geltende Digital Services Act (DSA), habe zu der Entspannung beigetragen, sagt ein Sprecher. Die Bedingungen für Händler seien deutlich besser geworden.