Online-Händler entdecken die reale Welt

In den Startlöchern scharrt auch der US-Internet-Händler. Mediengerüchte, wonach schon vorder erste Amazon-Shop ineröffnet, erwiesen sich als nicht ganz richtig. Es handelte sich nur um ein Lagerhaus. Dassähnlich wiestationäre Flächen nutzen wird, um eigene Geräte wie Kindle-Tablets oder die Fernsehbox Fire TV zu demonstrieren, gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Cyberport-Chefhat bereits darauf gewettet, dass sich der Internet-Pionier bald in der realen Welt niederlässt.

Cyberport: Technik-Händler aus Dresden

Cyberport wurde 1999 in Dresden als Online-Shop für Apple-Macintosh-Computer gegründet und entwickelte sich zu einem der größten Internet-Händler für Hardware in Deutschland. Schwerpunkt im 40.000 Produkte umfassenden Sortiment sind nach wie vor Apple-Produkte, Notebooks, Tablets und Smartphones. Relativ neu sind TV-Geräte, digitale Fotografie und Haushaltsgeräte.

Hinter Cyberport steht das deutsche Medienhaus Burda, das sich im Jahr 2000 mehrheitlich beteiligt hat. Im Vorjahr stieg der Umsatz um rund elf Prozent auf 605 Millionen Euro. Das Unternehmen hat derzeit 15 eigene Filialen (2 in Wien) und beschäftigt 640 Mitarbeiter, davon 36 in Österreich. Die Lieferungen kommen vom zentralen Logistikcenter in Siebenlehn bei Dresden.