Vorsicht beim Online-Broker: Diese fünf Punkte sollte man unbedingt beachten

2. Die Steuern

„Steuereinfachheit ist das, worauf es ankommt“, sagt Andreas Greiner vom Vergleichsportal broker-test.at in der aktuellen Folge des KURIER-Finanz-Podcasts „Ziemlich gut veranlagt“. Denn ist ein Broker steuereinfach, führt er die Steuer selbst ab. „Eine geschickte Sache“, so Greiner. Allerdings schmälert es die Auswahl: In Österreich bleiben bei Steuereinfachheit nur etwas mehr als eine Handvoll Broker übrig.

Ist man in Finanzsachen schon etwas versierter, lässt sich die Besteuerung natürlich auch selbst übernehmen. „Wenn man weiß, wie es geht, dauert es nicht einmal 15 Minuten“, sagt Kravitz. Was man davon hätte? Einen größeren Broker-Pool, aus dem man schöpfen kann. Beauftragt man aber den Steuerberater, damit sich dieser anschließend um den Papierkram kümmert, beißt sich die Katze in den Schwanz, so die Finanz-Podcasterin: „Es wäre nicht klug, einen günstigen, deutschen Broker zu wählen, wo man 20 oder 30 Euro an Trading-Gebühren spart. Um dann dem Steuerberater 150 Euro zu überweisen.“

3. Die Gebühren

Bei den Gebühren braucht es immer den Fokus „entlang der gesamten Strecke“, sagt Andreas Greiner. Und meint sowohl die Kosten des Wertpapierdepots als auch die Produktkosten. Ordergebühren wiederum werden relevant, wenn man regelmäßig Traden, also kaufen und verkaufen, möchte. Kauft und hält man, sind sie zu vernachlässigen.

Generell gilt laut Greiner: Je mehr Geld am Depot liegt, desto günstiger wird es. Bei einer Investition von z.B. 10.000 Euro wäre er nur gewillt, einen maximalen Abschlag von 0,15 Prozent zu akzeptieren.