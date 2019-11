OMV zieht sich aus Ölförderung in Neuseeland zurück

Drittel der Reserven

Die OMV behält in Neuseeland zwei Gasfelder, die rund 37.000 boe/d (Barrel Öl-Äquivalent) produzieren. Diese umfassen etwa ein Drittel der neuseeländischen Gasreserven, heißt es in der Mitteilung weiter. In den nächsten zwei Jahren will die OMV mehr als 300 Mio. Dollar investieren, um die Lebensdauer der beiden Gasfelder zu verlängern.