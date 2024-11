OMV Petrom meldet Fortschritt bei Gasprojekt im Schwarzen Meer

Während die russische Gazprom der OMV im Rahmen des langfristigen Gasliefervertrags kein Erdgas mehr liefert, forciert der österreichische Konzern über die Tochter OMV Petrom das Gasförder-Projekt Neptun Deep im Schwarzen Meer.

Die OMV Petrom gab am Montag bekannt, dass die halbtauchende mobile Offshore-Bohranlage Transocean Barents in Constanța an der rumänischen Schwarzmeerküste eingetroffen ist.