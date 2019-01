OMV kauft um 2,2 Milliarden Euro Raffinerie-Anteile in Abu Dhabi

Der nunmehrige OMV-Chef Rainer Seele hat eine Neuorientierung vorgenommen. Jetzt konzentriert sich das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit bekannten Partnern wie Abu Dhabi oder der russischen Gazprom.

Die OMV will sich auch mit knapp 25 Prozent an Teilen des Gasfeldes Achimov in Sibirien beteiligen. Ursprünglich war ein Tauschgeschäft mit der Gazprom geplant gewesen: OMV-Anteile am Öl- und Gasfeld in der Nordsee gegen Gazprom-Anteile in Achimov. Doch aus dem Tausch wurde nichts. Gazprom und OMV verhandeln nach wie vor über den Kaufpreis .