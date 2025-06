OMV will Geothermie-Potenzial rund um Graz erheben

In Wien bohrt die OMV im Rahmen ihres Joint Ventures "Deeep" gemeinsam mit Wien Energie bereits nach heißem Wasser tief im Untergrund. Nun soll auch das geothermische Potenzial des oststeirischen Beckens im Großraum Graz erforscht werden. Mit seismischen Messungen soll der Untergrund in einer Tiefe von 700 bis 3.500 Meter erforscht werden. Die Arbeiten sollen im Dezember 2025 beginnen und bis März 2026 dauern. In der zweiten Jahreshälfte 2026 ist eine Erkundungsbohrung geplant.