OMV fühlt sich als Klimaschützer

Den größten Beitrag zum Klimaschutz aber könnte das Einpressen von CO 2 in Lagern unter der Erde bringen. Unter der Abkürzung CCS (Carbon Capture and Storage) setzen Ölkonzerne weltweit auf ein neues Geschäftsmodell: Dabei werden die Emissionen – etwa aus der Raffinerie Schwechat – eingefangen und über Leitungen in -Lagerstätten gebracht.

OMV-Vorstand Johann Pleininger hat das leergepumpte Gasfeld bei Aderklaa in Niederösterreich sowie das Aderklaaer Konglomerat als geeignet für so einen -Bunker ausgemacht. Noch aber kann das Projekt nicht starten. Es fehlen die gesetzlichen Regelungen dafür und auch ein ausreichend hoher -Preis. Der Vorteil von CCS ist, dass wirklich große Mengen von gespeichert werden könnten. Immerhin zählt die OMV mit der Raffinerie Schwechat, die im Jahr 2,8 Millionen Tonnen ausstößt, zu den größten Emittenten Österreichs.