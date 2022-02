OMV forciert das Geschäft mit Gas, Preis steigt weiter

In ihrer neuen Strategie will die OMV zwar das traditionelle Öl- und Gasgeschäft ab 2025 schrittweise drosseln und bis 2050 auf Null fahren. Doch jetzt steigt der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern noch einmal kräftig aufs Gas.

Derzeit liegt der Gas-Anteil an der Exploration und Produktion, die im Vorjahr einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro brachte, bei 59 Prozent. OMV-Chef Alfred Stern kündigte am Donnerstag an, weiterhin „an der Übergewichtung von Gas in unserem Portfolio“ zu arbeiten.